Залужный о наемниках Пригожина в Беларуси: "У меня много страхов, и "Вагнер" среди них"

По словам генерала, во время мятежа "вагнеровцев" в России на поле боя в Украине существенных изменений не произошло.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оценил, как мятеж ЧВК "Вагнер" в России повлиял на ситуацию на фронте, а также угрозу со стороны этих наемников в Беларуси.

Об этом украинский генерал рассказал в интервью The Washington Post.

"Если кто-то думает, что контрнаступление Украины получило счастливый толчок в минувшие выходные, когда командир "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников во время штурма Москвы, прежде чем остановить продвижение, Залужный не столь уверен", — отмечается в материале издания.

Так, по словам Залужного, "вагнеровцы" уже вышли из линии фронта после того, как месяц назад был захвачен Бахмут, так что на поле боя не произошло заметных изменений во время мятежа.

"Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла или что-то такое", – сообщил главнокомандующий ВСУ.

Заметим, что после неудачного мятежа Пригожина президент РФ Владимир Путин сказал, что наемники "Вагнера", которые не захотят оставаться в России или подписывать контракты с Минобороны, смогут присоединиться к своему главарю в Беларуси.

"Залужному теперь, возможно, придется рассмотреть новую, дополнительную угрозу своей северной границе, поскольку часть бойцов перебазируется туда", – указывают авторы публикации.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом... Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть", – рассказал Залужный.

Напомним, накануне заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что сейчас "вагнеровцы" не воюют против Украины, и их мятеж в России не повлиял на ситуацию на фронте.

Глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул – для Украины важно, что в результате бунта в России наемники "Вагнера" больше не будут участвовать в войне. Он также отметил, что "Вагнер" был самым эффективным российским подразделением, который умел добиваться успеха любой ценой.

Угроза со стороны "Вагнера" в Беларуси

После мятежа Пригожина СМИ сообщили, что в Беларуси начали возводить военные лагеря для "вагнеровцев". А их родственники подтверждают, что боевиков отправляют в это соседнее государство.

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Мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн" подтвердил строительство одного такого большого лагеря. Однако Госпогранслужба Украины пока не фиксирует строительство баз для "Вагнера" в Беларуси.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переброшенные в Беларусь "вагнеровцы" сейчас не представляют серьезной угрозы, ведь их группировка там недостаточно велика.

Комментируя угрозу нападения боевиков "Вагнера" из Беларуси, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что "для них это будет ничто иное, как самоубийство". Он заверил, что украинские войска готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь госграницу с оружием.

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