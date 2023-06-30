Залужный о потерях Leopard: "Они приехали не на парады и фото политиков"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный резко прокомментировал информацию о потерях на фронте западных танков Leopard.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

В издании отмечают, что западные танки и БМП дебютировали на поле боя в Украине, когда в начале этого месяца началось контрнаступление. Несколько из них уже уничтожены, признал Залужный.

"Они ("Леопарды" – Ред.) приехали сюда не кататься на парадах и не для фотографирования политиков или знаменитостей. Они пришли сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень", — заявил главком.

Ранее Валерий Залужный заявил, что его раздражают заявления о медленном контрнаступлении ВСУ.

Напомним, эстонская разведка указала, сколько западной техники Украина потеряла во время наступления.

Также в Сети появилось видео боя, во время которого украинские защитники потеряли Leopard и несколько Bradley.

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