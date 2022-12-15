Залужный ответил, будет ли дополнительна большая мобилизация

Залужный отметил, что сейчас украинская армия больше нуждается в вооружении и технике.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что по состоянию на 15 декабря украинская армия хорошо укомплектована. Впрочем, Силы обороны нуждаются в оружии и военной технике.

Об этом генерал Залужный рассказал в интервью британскому изданию The Economist.

"Мы его уже проводим как есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что имею. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нужны бронетранспортеры, БМП. Боеприпасы нам нужны. Обратите внимание, я сейчас не говорю о F-16", — сказал он.

Напомним, в Офисе президента проинформировали, что в Украине хватает людей на фронте и в терробороне. Впрочем, если ВСУ и Минобороны констатируют, что ситуация изменилась, могут организовать доукомплектацию войска.

Следует добавить, что общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами главы государства. Уже несколько раз мобилизацию продолжали на 90 дней. Сейчас она продлена с 21 ноября на 90 дней.

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