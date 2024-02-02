Залужный об этом не написал: эксперт о том, чего не хватает ВСУ сейчас

Украине следует сосредоточиться на мощности авиации, о чем в своей новой статье не написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Ведь в современной войне основная сила поражения – свободно падающие авиабомбы, имеющие в среднем 500 килограммов веса боевой части.

Об этом в ежедневной сводке для "24 Канала" рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

Чего не хватает ВСУ сейчас

Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный на днях опубликовал обширную статью в издании CNN. Там он отмечает, что Украине следует смещать акцент на беспилотники, радиоэлектронную борьбу. А также отметил, что нашему государству нужно 5 месяцев для построения нового войска, чтобы изменить ситуацию на фронте.

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Свитан добавил, что, кроме этого, Украине следует сосредоточиться на мощности авиации. Ведь, по его убеждению, в современной войне основная сила поражения — свободно падающие авиабомбы, имеющие в среднем 500 кг веса боевой части.

Украине нужны авиационные силы поражения, восстановление Воздушных сил Украины, плюс ракетная программа. Ведь против каждого дрона можно создать механизмы, которые их обнулят, если это не будет дрон с искусственным интеллектом. Я надеюсь, что наше совместное производство с Турцией уже будет привлекать искусственный интеллект к беспилотникам», — сказал полковник в запасе.

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