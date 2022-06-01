Залужный обсудил с французским коллегой ситуацию на фронте и рассказал, где труднее всего

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с французским коллегой ситуацию в Украине.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба вооруженных сил Франции Тьери Бюркарем.
Об этом пишет пресс-служба Залужного.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил своего французского коллегу за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российских обстрелов французского журналиста Фредерика Леклерка.
Кроме того, Залужный проинформировал о текущей оперативной обстановке на фронте, отметив, что боевые действия ведутся почти на всех направлениях.
"Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют сочетания как оборонительных, так и наступательных действий", — отметил он.
По словам Залужного, у россиян есть решающее преимущество в артиллерии. Это актуализирует вопрос скорейшего перехода украинских подразделений на вооружение НАТОвского образца, которое сохранит жизнь наших людей и наши территории.
Ранее Дмитрий Кулеба назвал решающим для Украины поставки тяжелого оружия из США.
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