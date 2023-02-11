Восстановление утраченных позиций и угроза морских дронов: Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте в Украине

Главнокомандующий ВСУ проинформировал американского коллегу о последствиях последней ракетной атаки государства-агрессора и обсудил ход боевых действий на востоке Украины.

Во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поблагодарил за предоставление средств противовоздушной обороны, имеющих большое значение для защиты от массированных ракетных атак России.

Об этом главнокомандующий украинской армией сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, он проинформировал американского коллегу с последствиями последнего ракетного удара государства-агрессора, а также поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Также во время разговора было обсуждено ход боевых действий на востоке Украины. В частности, генерал Залужный сообщил, что наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, где противник ежедневно совершает до 50 атак.

“Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города”, — пересказал содержание своих сообщений генералу Милли главнокомандующий ВСУ.

Генерал Залужный отметил, что залог успеха на поле боя — эффективное огненное поражение, которое требует соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

Напомним, Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. За сутки 10 февраля здесь произошло 124 обстрела разными типами артиллерии и рекордные 54 боевых столкновения.

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