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Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну"

Залужный и Милли провели телефонный разговор: что обсуждали

Главком ВСУ акцентировал внимание собеседника на усилении противовоздушной обороны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении страницы главкома в Facebook.

Залужный рассказал Милле о ситуации на фронтах в Украине.

"Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — отметил Залужный.

Кроме того, Залужный и Милли обсудили приоритеты для Сил обороны перед очередным заседанием контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

Главком ВСУ акцентировал внимание собеседника на усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные в течение последних суток ликвидировали почти четыре роты российских захватчиков, а также уничтожили 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.

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Дата публикации
Просмотры
120
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