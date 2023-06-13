Залужный обсудил с Милли ситуацию на фронте и подготовку к очередному "Рамштайну"

Главком ВСУ акцентировал внимание собеседника на усилении противовоздушной обороны.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом говорится в сообщении страницы главкома в Facebook.
Залужный рассказал Милле о ситуации на фронтах в Украине.
"Рассказал об обстановке на фронте. На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", — отметил Залужный.
Кроме того, Залужный и Милли обсудили приоритеты для Сил обороны перед очередным заседанием контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".
Главком ВСУ акцентировал внимание собеседника на усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.
Напомним, ранее сообщалось, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные в течение последних суток ликвидировали почти четыре роты российских захватчиков, а также уничтожили 4 единицы БМП и 6 танков россиян.
Кроме того, мы ранее информировали, что в течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Россияне применили 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских "шахеда" по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге.
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