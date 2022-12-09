Залужный обсудил ситуацию на фронте с французским коллегой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом Залужный сообщил у себя на странице Facebook.

Сообщается, что стороны обсудили ситуацию на фронте. Залужный проинформировал коллегу, что российские агрессоры массово применяют ракеты и беспилотники для уничтожения гражданской инфраструктуры, что актуализирует усиление противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ поблагодарил французских военных и весь народ Франции за поддержку в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар заявил, что Россия проигрывает в войне в Украине по всем стратегическим аспектам и объяснил свое мнение.

Кроме того, мы ранее информировали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили Зеленскому об актуальной ситуации на передовой и обеспечении подразделений сил обороны вооружением и боеприпасами.

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