Залужный объяснил, для чего нужен новый законопроект о мобилизации

По его словам, защищать Украину должны все.

Новый законопроект о мобилизации нужен для того, чтобы была справедливость.

Об этом на закрытой пресс-конференции 26 декабря заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину все должны", — заявил Валерий Залужный.

Напомним, что проект закона о мобилизации готовили Вооруженные Силы и Министерство обороны. Однако ни ВСУ, ни Генштаб не подавали в Кабмин документ, поскольку лишены такой функции.

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