Залужный объяснил, как Россия использует тактику "измора" для истощения Украины

Россия оказывает комплексное давление на Украину, совмещая удары по экономике и гражданским объектам, манипуляции в информационном пространстве и когнитивные операции, направленные на изменение отношения украинцев к войне.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный в интервью УП

По его словам, это часть стратегии "измора", которая имеет целью истощение ресурсов Украины и дестабилизацию внутренней ситуации, что, в свою очередь, приводит к проблемам на фронте и снижению мобилизационного потенциала.

Он рассказал, что в последние недели Украина сталкивается с серьезными вызовами, которые являются частью комплексной стратегии, направленной на «измор» нашей страны. Эта стратегия включает не только прямые удары по экономическим объектам и гражданским инфраструктурным целям, но и такие действия, направленные на дестабилизацию внутренней ситуации и ослабление морального духа. В частности, наблюдаются попытки поражения наших важных объектов так, чтобы средства перехвата ракет все равно не могли полностью нейтрализовать угрозы, причиняя вред живым целям.

Напомнил, что кроме непосредственных военных действий Россия активно ведет информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы взрывать мобилизационный потенциал Украины. Это включает в себя манипуляции и пропаганду, которые имеют целью посеять сомнения в необходимости мобилизации и общего настроения в обществе. Отдельную роль в этом процессе играют когнитивные действия, направленные на изменение отношения украинцев к войне.

По его словам, это, в свою очередь, приводит к серьезным проблемам на передовой. Военные эксперты отмечают, что в результате таких психологических и информационных операций украинский личный состав, особенно на передних позициях, испытывает дополнительные трудности. Поэтому возникают ситуации, когда украинская армия вынуждена уступать определенные позиции на поле боя. И хотя Россия на данный момент не готова к масштабным наступательным операциям, нуждающимся в значительных ресурсах, ее стратегия сводится к тому, чтобы постоянно оказывать давление на Украину, используя все доступные средства — от военных ударов до психологического воздействия.

Также он рассказал, что одним из ключевых аспектов этой стратегии является именно тактика «измора», которая включает одновременное ведение боевых действий, информационных атак и когнитивных операций, направленных на истощение ресурсов и психологическую дестабилизацию. Поэтому в условиях, когда украинская армия сталкивается с целым комплексом таких мер, становится очевидным, что потери позиций и снижение морального духа могут стать частью стратегического плана врага.

По его мнению, такие действия носят комплексный характер и являются частью масштабной стратегии, реализуемой на всех уровнях: от военных до информационных и психологических операций. Наблюдая за ситуацией, можно сказать, что почти все элементы этой стратегии Россия пытается активно претворять в жизнь.

Напомним, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Россия готовилась к геноциду украинцев еще до начала полномасштабного вторжения. Она разработала расстрельные списки, мобильные крематории и планировала массовые захоронения для уничтожения украинской нации.

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