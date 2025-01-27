Залужный объяснил, кто виноват в ухудшении ситуации на фронте

По мнению экс-главкома, промедление Запада с предоставлением Украине оружия привело к изменению ситуации на фронте не в пользу ВСУ.

Промедление Запада с предоставлением Украине необходимого количества оружия и техники привело к тому, что ситуация на поле боя изменилась – и не в пользу ВСУ.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке для "Украинской правды".

Залужный напомнил, что по состоянию на январь 2025 года война в Украине длится почти 11 лет. При этом фаза полномасштабной агрессии уже достигла отметки 2 года и 11 месяцев.

"Я не выбираю путь историка. Был ли прав, говоря о начале Третьей мировой войны – скажут за сто лет наши потомки... Сейчас трудно выяснить, в какой исторической параллели сегодня находится Путин. Очевидно, только одно – война продолжается", – пишет экс-главком.

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Залужный упрекнул, что пока Запад продолжал бояться "красных линий" Путина и избегал эскалации, вокруг России уже объединились Китай, Северная Корея и Иран. Промедление демократических стран с предоставлением Украине необходимого количества оружия привело к тому, что ситуация в поле боя изменилась. Украина вошла в состояние затяжной войны.

"Украинцы сегодня воюют с тиранией, но ограничится ли эта война только Украиной – это то, чем должен беспокоиться весь демократический мир. И действовать. Конечно, диктаторский режим более приспособлен к войне. Такой режим может быстро отправить миллионы людей копать окопы, производить снаряды и дроны. При диктатуре, пожалуй, никто не посмеет уклониться от мобилизации. Диктаторские режимы умеют мобилизовывать все ресурсы на ведение войны", – говорит бывший главнокомандующий.

Однако тоталиарные режимы, по мнению Залужного, "не могут не допускать ошибок, и история это подтверждает".

"Там, где все решает один человек, нет места для других мнений. Поэтому для Гитлера решение о нападении на СССР впоследствии станет роковым. Принятие Путиным решение о нападении на Украину в 2022 году тоже станет роковым благодаря нашим невероятным усилиям", – подытожил бывший главком. .

Ранее Валерий Залужный заявил об ограниченной готовности Европы к войне на истощение.

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