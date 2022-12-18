Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого исчез на войне: "Плакали с обеих сторон телефона"

Женщина говорит, что она не надеялась, что мечта ее сына сбудется.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осуществил мечту мальчика, отец которого исчез на войне. Ребенок на День Святого Николая мечтал о возвращении папы и встречи с Главнокомандующим ВСУ.

Об этом в Facebook написала мать мальчика Елена Варфоломеева.

Женщина рассказала, что ее семье предложили принять участие в программе "Стань Святым Николаем для ребенка, которого война разлучила с отцом". А потому Елена предложила сыну Ивану написать письмо Николаю. Тот рассказал, что мечтает о возвращении папы домой и о встрече с Валерием Залужным.

"Телефонный звонок: "Валерий Федорович приглашает Ивана на встречу. И ждет его, чтобы передать от Святого Николая подарок". Говорю: "вы что, серьезно? Да он же так, просто написал"... У меня даже мысли не было, что это письмо всерьез воспримут... Плачу я. Плачут по ту сторону телефона", — написала Елена Варфоломеева.

Фото: Елена Варфоломеева

Женщина говорит, что Главнокомандующий ВСУ встретился с ее сыном и по-отечески обнял ребенка.

"Вчера моего сына обнял Валерий Залужный. Обнял так, как, наверное, обнял бы отец. И когда-нибудь Иван обязательно покажет это фото своему папе. Да, главная его мечта еще впереди, но сегодня произошло то, что дало сыну самое ценное, — веру. Веру в то, что возможно все! И надо мечтать. И надо верить!", — написала мать мальчика.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, кто для него является примером. Это бывший командующий Сухопутными войсками Украины Геннадий Воробьев.

Также Залужный считает, что Россия скапливает людей и оружие для нового наступления. Уже в январе, но, скорее всего, весной, она может начать большую атаку на востоке, с юга или даже с Белоруссии.

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