Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО даже видеосвязью: что произошло

О подготовке контрнаступления ВСУ НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Он не будет присутствовать "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр, пишет на bankingnews.gr.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, которое проинформировало, что из-за напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции", — рассказал адмирал Роб Бауэр.

По его словам, даже об этом вопросе Украина будет доминировать на сегодняшнем заседании военного комитета НАТО. Бауэр также сообщил, что подготовку украинского контрнаступления представителей стран НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

Также Бауэр подчеркнул, что страна-агрессорка Россия находится на 15 месяце войны, которая должна была длиться всего три дня.

"Голиаф шатается, потому что Давид продемонстрировал исключительную устойчивость и тактическое мастерство", — цитирует адмирала агентство PAP.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Украина освободит свои территории, однако не стоит жить в постоянном ожидании контрнаступления. По его словам, политическая и военная верхушки еще не утвердили окончательный план наступления, поскольку рассматривают разные варианты.

Читайте также: