Залужный отреагировал на скандал с "завышенными ценами на продукты для ВСУ" и заговорил о наказании

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на скандал с завышенными ценами на продукты питания для ВСУ. Он отметил, что в Министерстве обороны исповедуется "нулевая терпимость к коррупции".

Об этом он написал в соцсетях.

Залужный подчеркнул, что из-за полномасштабной войны России против Украины потребности ВСУ стремительно выросли, однако военное руководство преодолевает эти вызовы.

"Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве. В Минобороны и Вооруженных Силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее право – подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ призвал не "переводить ответственности или вины подчиненных на руководителей", поскольку это вредит армии и противоречит стандартам НАТО.

Скандал с продуктами питания в Минобороны

Ранее одно из украинских изданий распространило информацию о том, что Минобороны закупает продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам. Мол – дешевле даже в супермаркетах.

Это вызвало скандал и волну негодования в обществе. После этого Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что СМИ манипулируют данными и поинтересовался, почему это обнародовали именно накануне "Рамштайна".

Также после скандала в НАБУ сообщили, что их детективы расследуют возможные злоупотребления, а отвечавший за тыловое обеспечение заместитель Резникова подал в отставку.

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