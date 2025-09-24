Залужный оценил результат Курской операции

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал результаты Курской операции для Сил обороны и для российской армии.

Об этом Залужный написал в своей статье для ZN.UA.

«Конечно, такие действия, если они оправданы прежде всего человеческими потерями, с ограниченными целями, можно провести. Однако практика показала, что в конце концов изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит именно необходимого успеха атакующей стороне«, — говорится в статье экс-главкома.

Он отметил, что российские войска, которые были в обороне, смогли воспользоваться технологическими и тактическими преимуществами. Со временем враг не дал украинскому тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, а впоследствии россияне и сами осуществили тактическое продвижение, хотя также без оперативного успеха.

«Цена таких действий мне неизвестна, однако очевидно, что она была слишком высокой», — отметил Залужный.

Напомним, в сентябре 2024 года издание Politico сообщило, что Залужный и другие высшие командиры были против проведения операции в Курской области России. Бывший главком ВСУ якобы имел возражения из-за отсутствия четкого плана «второго шага» после прорыва границы. Он считал операцию авантюрой.

В октябре прошлого года Залужный прокомментировал Курскую операцию. По его словам, Украина является «самым активным деятелем развития военной науки». Посол сказал, что не был ознакомлен с военными планами, но уверен, что командование Сил обороны все учло. На вопрос о влиянии операции на фронт Залужный ответил, что это «дело только военно-политического руководства Украины».