Залужный побывал на Авдеевском и Купянском направлениях и сообщил о ситуации

Россияне все еще пытаются прорвать оборону и оцепить Авдеевку.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о ситуации на самом сложном направлении фронта – вблизи Авдеевки Донецкой области. Там россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ и оцепить город.

Об этом говорилось в заявлении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины 19 октября.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас – это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и оцепить город", – сообщил Залужный.

По его словам, враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

"Несмотря на все, наши воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника. С командующими и командирами бригад, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", — добавил Залу. .

О ситуации на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия, Залужный сообщил коротко: "Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях".

Напомним, бои за Авдеевку не прекращаются. У русских там нет достижений. Они несут огромные потери, а продвижение тактического плана не отвечают их цене.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении ВСУ сбили уже пятый российский Су-25. Однако при поддержке авиации оккупанты все еще пытаются окружить город. Они возобновили массированные атаки и увеличили количество обстрелов общины. Бьют по гражданским домам и школам.

На Лимано-Купянском направлении враг также существенно активизировал силы. Как ранее сообщал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, противник хочет прорвать оборону ВСУ и снова захватить наши территории.

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