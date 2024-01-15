Залужный подтвердил уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 (видео)

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Воздушные силы за отлично спланированную и проведенную операцию.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Об этом Залужный сообщил в Сети 15 января.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", – говорится в заявлении.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Воздушные силы за отлично спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

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Залужный показал видео уничтожения российских самолетов А-50 и Ил-22

Напомним, 14 января в Сети появилась информация о сбитии над Азовским морем уникального российского самолета-разведчика А-50 и подбитии российского самолета Ил-22М. До этого момента Украина не подтверждала и не опровергала свою причастность к этому. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по российским самолетам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: С заданием могли справиться истребители F-16. Военные эксперты об уничтожении российских самолетов

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