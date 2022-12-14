Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Залужный поговорил с командующим силами НАТО в Европе о необходимых оружии и технике

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Залужный поговорил с командующим силами НАТО в Европе о необходимых оружии и технике

Фото: Associated Press

Стороны обменялись также оценками стратегической обстановки на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом говорится в сообщении Залужного в Сети.

"Обменялись оценками стратегической обстановки с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили наши потребности в вооружении и технике", – говорится в заявлении.

Залужный также отметил, что Силы обороны Украины прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке и готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

Напомним, несколькими днями ранее Залужный рассказал о ситуации на фронте и российских атаках по гражданской инфраструктуре начальнику Объединенного штаба ВС Франции генералу армии Тьери Бюркару.

Отметим, что Украина в ближайшей перспективе может получить ЗРК Patriot от США. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Именно Patriot, а также SAMP-T помогли бы Украине защититься от вражеских атак баллистическими ракетами.

Зеленский за 14 декабря: покоя на передовой нет

Зеленский за 14 декабря: покоя на передовой нет

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
208
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация