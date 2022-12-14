Залужный поговорил с командующим силами НАТО в Европе о необходимых оружии и технике

Стороны обменялись также оценками стратегической обстановки на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом говорится в сообщении Залужного в Сети.

"Обменялись оценками стратегической обстановки с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Обсудили наши потребности в вооружении и технике", – говорится в заявлении.

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Залужный также отметил, что Силы обороны Украины прилагают все усилия для стабилизации ситуации на востоке и готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

Напомним, несколькими днями ранее Залужный рассказал о ситуации на фронте и российских атаках по гражданской инфраструктуре начальнику Объединенного штаба ВС Франции генералу армии Тьери Бюркару.

Отметим, что Украина в ближайшей перспективе может получить ЗРК Patriot от США. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Именно Patriot, а также SAMP-T помогли бы Украине защититься от вражеских атак баллистическими ракетами.

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