Залужный показал, как ВСУ освобождали от оккупантов Пятихатки (видео)

Украинские военные атаковали позиции окупантов, их технику и живую силу, в частности, дронами.

Украинские военные освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как это происходило.

Соответствующее видео появилось на странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

На кадрах видно, как украинские военные благодаря точным выстрелам уничтожают технику оккупантов, их зенитные установки, позиции и непосредственно живую силу. Работали по россиянам, в частности, ударные дроны.

Залужный показал, как ВСУ освобождали от оккупантов Пятихатки

Напомним, что Силы обороны Украины в течение двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов.

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