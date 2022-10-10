Залужный показал карту ракетных обстрелов Украины: куда россияне попали

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале показал карту ракетных обстрелов Украины. На ней показаны места, куда россияне попали.

"Это схема нанесения государством-агрессором РФ ракетно-авиационных и ракетных ударов по территории Украины. Ситуация по состоянию на 10:20-11:00", — написал Залужный.

Россия применила крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, баллистические ракеты, разведывательные и ударные БПЛА типа Shahed-136.

По его словам, силы и средства ПВО Сухопутных войск ВСУ и их зенитные расчеты уничтожили большинство смертоносных ракет и боеприпасов.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеем в недостаточном количестве. Безопасность Украины и всей Европы – в искусных руках наших воинов", – отметил Залужный.

Он также выразил соболезнования семьям погибших гражданских и военных украинцев.

"Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим. Слава Украине!" – добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее Залужный сообщил, сколько ракет россияне утром выпустили по Украине и какое количество сбило ПВО.

Ракетные обстрелы россиян по Украине: что известно по состоянию на сейчас

Относительно ситуации во Львовской области в СНБО сообщили, что россияне повредили на Львовщине 11 объектов критической инфраструктуры. Впрочем, обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и все станет на свои места. Секретарь СНБО призывает украинцев не паниковать, потому что это только играет на руку врагу.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что сегодняшняя атака России на энергосистему Украины является самой масштабной с начала войны – оккупанты наносили удары по всей цепи поставок электроэнергии.

В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения в городе не будут работать светофоры, а после 17:00 в Николаеве сократили количество электротранспорта на улицах.

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