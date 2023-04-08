Залужный показал работу польских гаубиц «Краб» на фронте (видео)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный показал работу украинских артиллеристов на самоходных гаубицах AHS Krab (САУ «Краб»).

Соответствующее видео Залужный разместил на своей странице в Facebook.

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«Наши воины быстро овладели западной техникой, более того — имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения», — отметил главнокомандующий.

По его словам, самоходные гаубицы AHS Krab очень хорошо зарекомендовали себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы.

"Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", — приводит Залужный слова военнослужащего ВСУ Владимира.

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Залужный обсудил ситуацию на фронте со своим коллегой начальником Генерального штаба Франции Тьерри Бюркаром.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклады о ситуации на фронте.

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