Залужный показал сокрушительное поражение противника и точную работу ВСУ – видео

Валерий Залужный продемонстрировал уничтожение российского танка Т-80.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал результаты совместной работы артиллеристов и мотопехоты.
Залужный в Telegram опубликовал видео уничтожение российского танка Т-80.
"Сокрушительное огневое поражение противника произвели артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", — говорится в сообщении.
Напомним, Валерий Залужный рассказал, как в Брюсселе его задержал Интерпол.
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