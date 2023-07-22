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Залужный показал сокрушительное поражение противника и точную работу ВСУ – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
4561
Время на прочтение
1 мин
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Залужный показал сокрушительное поражение противника и точную работу ВСУ – видео

Залужный показал сокрушительное поражение противника. Фото: скриншот.

Валерий Залужный продемонстрировал уничтожение российского танка Т-80.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал результаты совместной работы артиллеристов и мотопехоты.

Залужный в Telegram опубликовал видео уничтожение российского танка Т-80.

"Сокрушительное огневое поражение противника произвели артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины по результатам разведки целей, которую провели воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко", — говорится в сообщении.

Напомним, Валерий Залужный рассказал, как в Брюсселе его задержал Интерпол.

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Дата публикации
Просмотры
4561
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