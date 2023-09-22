Залужный пообщался по телефону с генералом США Марком Милли: о чем шел разговор

В ходе беседы была обсуждена обстановка на фронте, ход оборонительных и наступательных операций.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, во время разговора была обсуждена обстановка на фронте, ход оборонительных и наступательных операций. оккупанты пытаются контратаковать на разных направлениях, однако ВСУ крепко держат позиции.

“Отдельно остановились на потребностях Вооруженных Сил Украины – важно усилить нашу ПВО и артиллерию. Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи. И поблагодарил лично генерала Милли. В этом месяце у моего друга истекает срок полномочий в должности главы объединенного комитета начальников штабов США”, — подчеркнул Залужный.

Он также добавил, что с первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда находился рядом с нашим народом.

“Мы ценим проделанную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле. В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником – генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и провести переговоры в ближайшее время. Итого – к Победе”, — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что США могут ускорить предоставление самолетов и ракет большой дальности.

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