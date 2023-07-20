Залужный пообщался по телефону с генералом США Марком Милли: стало известно, о чем шла речь

По словам Залужного, ВСУ идут вперед даже с учетом того, что оккупанты сверхсложно заминировали поля.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В ходе разговора речь шла об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

"Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методически уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях есть успехи. Наши воины – Герои. Отдельно обсудили вопросы поставки военной помощи Украине, в частности, техники и боеприпасов. Благодарен генералу Милли и всему народу США за прочную поддержку и диалог, который будем продолжать и дальше. Итого – к победе", — рассказал Валерий Залужный.

Напомним, что Россию в ОБСЕ разоблачили на лжи о якобы неприменении кассетных боеприпасов в Украине.

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