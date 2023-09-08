Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Залужный пообщался с генералом Каволи: обсудили контрнаступление, оружие и линию столкновения с оккупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Залужный пообщался с генералом Каволи: обсудили контрнаступление, оружие и линию столкновения с оккупантами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Залужный и Каволи обсудили оборонные нужды украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

“Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии столкновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями. Несмотря на яростное сопротивление врага, наши воины продолжают двигаться вперед. Обменялись мнениями по поводу возможных планов противника, а также обсудили оборонные потребности украинской армии”, — рассказал Валерий Залужный.

Он также добавил, что поблагодарил союзников за поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией.

Напомним, что Залужный и французский командующий Бюркарем обсудили потребности ВСУ и подготовки военнослужащих.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
200
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация