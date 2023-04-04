Залужный пообщался с генералом Марком Милли: о чем шла речь

Валерий Залужный пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

“Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая. Особое внимание было уделено вопросу поставки вооружения и боеприпасов. Отмечали важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных Сил по деоккупации территории нашего государства. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Я благодарен генералу Милли за последовательную поддержку нашего государства. Вместе к победе”, — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, что российские военные продолжают грабить мирное население Украины.

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