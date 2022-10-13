Залужный пообщался с генералом Милли и напомнил, что Украине нужна не только ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг, 13 октября, пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Валерий Залужный написал в соцсетях.

Главнокомандующий ВСУ обсудил с американским генералом результаты заседания в формате "Рамштайн" и поблагодарил партнеров за помощь. Также Залужный напомнил Милли, что ВСУ нужна и артиллерия.

"О ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных Сил Украины остается актуальным. Так же важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", — написал Залужный.

Заседание в формате "Рамштайн"

В среду, 12 октября, в Брюсселе прошло шестое заседание в формате "Рамштайн". Во время встречи Германия сообщила, что передаст Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII. Также о передаче вооружений и ПВО объявили Испания, Нидерланды и другие страны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу в формате "Рамштайн" 12 октября достаточно продуктивной.

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