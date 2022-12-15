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Залужный пообщался с генералом Милли: "С Россией нужно воевать до конца"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Залужный пообщался с генералом Милли: "С Россией нужно воевать до конца"

Фото: Associated Press

Залужный обсудил с Милли вооружение для ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный 15 декабря пообщался с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом главнокомандующий сообщил в соцсетях.

"Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии. Поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с россией — с таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца. Надеюсь на дальнейшую действенную поддержку в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины", — подчеркнул Залужный.

Интервью Залужного The Economist: что сказал главнокомандующий

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал обширное интервью изданию The Economist. Он подчеркнул, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Не исключено, что это будет Киев. Произойти это может в январе-марте 2023 года.

Также Залужный отметил, что в начале войны он уволил 10 генералов, еще один – застрелился. Главнокомандующий ВСУ добавил, что пока не планируется дополнительная мобилизация.

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Дата публикации
Просмотры
1621
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