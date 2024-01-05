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Залужный пообщался с командующим ВС США в Европе: какие важные вещи обсудили

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Залужный пообщался с командующим ВС США в Европе: какие важные вещи обсудили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: официальный портал ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Прежде всего во время разговора речь шла о ситуации на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, во время разговора речь шла о ситуации на фронте.

"Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой. Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонных операций, концентрируются на отражении атак противника и нанесении ему максимальных потерь в живой силе и технике. С генералом Каволи подробно обсудили возможные действия противника, которые ожидаются в ближайшие недели и месяцы", – отметил Валерий Залужный.

Отдельно обсуждался вопрос о противодействии массированным ракетным ударам со стороны российских оккупантов.

"Акцентировал внимание на необходимости усиления системы нашей противовоздушной обороны. Поблагодарил американских партнеров за поддержку и помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Вместе – победим", – акцентировал Валерий Залужный.

Напомним, что ВСУ уничтожили склады боеприпасов оккупантов вблизи Первомайского в Крыму.

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Дата публикации
Просмотры
457
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