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Залужный поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города щемящим видео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Залужный поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города щемящим видео

Годовщина увольнения Херсона

Залужный уверен, что украинский флаг будет развеваться над каждым деоккупированным городом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал щемящее видео, посвященное годовщине освобождения Херсона. Он поблагодарил военных и местных жителей "за смелость и решительность".

Видео, как защитники освобождали город, разместил на официальной странице телеграмм.

"11 ноября — годовщина освобождения Херсона. День, когда украинская армия освободила город от российских окупантов. Сегодня, когда желто-голубой флаг развевается над Херсоном, мы продолжаем решительно сражаться и защищать нашу землю. Верю, что вместе мы обязательно победим", — говорится в поздравлении Залужного.

На кадрах показаны, как ВСУ заходили в город и как их тепло встречали местные.

Залужный поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города щемящим видео

Залужный поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города щемящим видео

Напомним, что с годовщиной увольнения Херсона поздравил глава разведки Кирилл Буданов.

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