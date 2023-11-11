Залужный уверен, что украинский флаг будет развеваться над каждым деоккупированным городом.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал щемящее видео, посвященное годовщине освобождения Херсона. Он поблагодарил военных и местных жителей "за смелость и решительность".

Видео, как защитники освобождали город, разместил на официальной странице телеграмм.

"11 ноября — годовщина освобождения Херсона. День, когда украинская армия освободила город от российских окупантов. Сегодня, когда желто-голубой флаг развевается над Херсоном, мы продолжаем решительно сражаться и защищать нашу землю. Верю, что вместе мы обязательно победим", — говорится в поздравлении Залужного.

На кадрах показаны, как ВСУ заходили в город и как их тепло встречали местные.

Залужный поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города щемящим видео

Напомним, что с годовщиной увольнения Херсона поздравил глава разведки Кирилл Буданов.

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