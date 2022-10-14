Залужный поздравил с Днем защитников Украины: "Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас" (видео)

Валерий Залужный поздравил украинских защитников и защитниц.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил граждан с Днем защитников Украины. Он отметил, что зима 2022 стала частью мировой истории, а мы выдержали мощный удар и показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу.
Видео Залужный опубликовал на своей странице в Телеграме.
"В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости русской армии.
А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас.
Мы выбрали путь воинов и идем вперед.
Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас.
Поздравляю с праздником и благодарю за службу!
Вместе к Победе!
Слава Украине!" – написал Залужный.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Днем защитников и защитниц на своей странице в соцсети. Он опубликовал щемящее видео.
14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.
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