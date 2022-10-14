Залужный поздравил с Днем защитников Украины: "Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас" (видео)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поздравил граждан с Днем защитников Украины. Он отметил, что зима 2022 стала частью мировой истории, а мы выдержали мощный удар и показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу.

Видео Залужный опубликовал на своей странице в Телеграме.

"В жестоких боях, под стальным дождем русских снарядов мы держались за каждый клочок своей земли. Остановили вражеское нашествие и похоронили миф о непобедимости русской армии.

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А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас.

Мы выбрали путь воинов и идем вперед.

Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас.

Поздравляю с праздником и благодарю за службу!

Вместе к Победе!

Слава Украине!" – написал Залужный.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также поздравил с Днем защитников и защитниц на своей странице в соцсети. Он опубликовал щемящее видео.

14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.

Праздничный выпуск ТСН из Батурина – смотрите в 9:00

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