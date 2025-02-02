Залужный предлагал наступление на Белгород, но его не поддержали – генерал Назаров

В 2022 году бывший Главком Валерий Залужный предлагал план наступления на Белгородскую область РФ, который якобы реализовали уже в 2024 году на Курщине.

Об этом сообщил юрист бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров в интервью Би-би-си.

По его словам, Залужный выдвинул идею наступления на Белгородщину на одном из совещаний в СНБО.

Бывший главнокомандующий якобы объявил план, согласно которому сначала нужно было стабилизировать линию фронта на Донбассе, без совершения активных наступательных действий. Затем осуществлять операции по поражению объектов в Крыму и операции в глубине территории России, в частности, для поражения энергетических объектов.

"Следующим этапом, по плану Залужного, должен быть перенос боевых действий на территорию врага, а именно на стык Курской и Белгородской областей. Также якобы предлагали окружить или блокировать Белгород, чтобы лишить россиян возможности нанесения ударов по Харькову и создать угрозу поставки для российской группировки на Донбассе", — сказал он.

Напомним, издание Business Insider писало, что в 2022 году хотел совершить контрнаступление, но этого так и не произошло. Украина начала контрнаступление в Запорожском направлении на год позже, чем планировал Залужный, и в этот раз Россия была более подготовленной. Крупные российские укрепления стали одной из причин, по которой контрнаступление Украины в 2023 году не достигло своих целей, говорится в статье.

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