"Залужный приказал готовиться к обороне между Николаевом и Одессой" – россияне запустили очередной фейк

Российские Telegram-каналы начали распространять очередной фейк о войне – пропагандисты заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы отдал приказ "готовиться к обороне между Николаевом и Одессой".

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Такую информацию не публиковал Генштаб ВСУ, да и не мог, ведь подобные темы – секретные. При этом канал не приводит ни одного источника информации, что указывает на то, что "новость" – придумана", – подчеркнули журналисты проекта "Без лжи".

Как объясняют журналисты, в этом фейке пропагандисты пытаются деморализовать украинцев ложью не только о "будущем наступлении РФ, которое может привести к потерям украинских территорий", но и о "раздоре между Залужным и Зеленским".

Напомним, пропагандисты РФ распространяют фейк о "митинге" в поддержку предвыборной кампании Валерия Залужного.

Читайте также: