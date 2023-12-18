Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине и предложил изменения

Он считает, что мобилизацию нужно вернуть в те рамки, которые были раньше.

К общей мобилизации в Украине нужно вернуть существовавшие ранее рамки.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет "Интерфакс".

По его словам, рекрутинговую компанию в ВСУ пока еще рано оценивать, поскольку она только недавно стартовала.

"Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", — сказал Залужный во время презентации Государственного оператора тыла.

Он также добавил, что сейчас это проблема ребят, воюющих на переднем крае, которых должен кто-то заменять.

"Процесс мобилизации просто нужно вернуть на те рамки, в которых они работали раньше", – добавил главнокомандующий.

Напомним, что оккупанты усилили атаки вдоль всей линии фронта.

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