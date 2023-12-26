Залужный прокомментировал новый закон о мобилизации и объяснил, кто его готовил

Вооруженные Силы работали в этом вопросе с Министерством обороны как субъектом законодательной инициативы.

Проект закона о мобилизации готовили Вооруженные Силы и Министерство обороны. Однако ни ВСУ, ни Генштаб не подавали в Кабмин документ, поскольку лишены такой функции.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Никаких представлений Вооруженные Силы не делали на Кабинет Министров. И не могут делать, потому что Вооруженные Силы, Генеральный штаб лишены такой функции как законодательная инициатива. Поэтому Вооруженные Силы никаких документов не подавали и соответственно никаких законопроектов не вносили", — подчеркнул Залужный.

По его словам, Вооруженные Силы работали по этому вопросу с Министерством обороны как субъектом законодательной инициативы, соответственно, в составе рабочих групп работали специалисты.

"Они следили, чтобы не было нарушений механизмов в военном управлении. В управлении боевыми действиями, чтобы на законодательном уровне не было принято решение, которое могло помешать работе командования. Мы работали в такой рабочей группе, и я так понимаю, что Министерство обороны подавало эти предложения в Кабинет министров. Наша позиция проста – нам нужны оружие, боеприпасы и люди", — добавил Валерий Залужный.

Напомним, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

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