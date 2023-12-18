Залужный прокомментировал "прослушку" в своем кабинете — подробности

Валерий Залужный рассказал подробности с прослушиванием в одном из его кабинетов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию о "прослушке" и рассказал, что устройство нашли в кабинете, куда он должен был переехать сегодня, 18 декабря. Главнокомандующий зашел туда уже после проверки

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку – ред.)", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный также добавил, что кабинет, где он работал, не был постоянным и что устройство для прослушивания обнаружили не только у него.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли", — рассказал главком.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Валерий Залужный расценивает этот инцидент "как войну".

"Все может быть. Следствие докажет, что это было", – резюмировал главнокомандующий.

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Напомним, вечером 17 декабря в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного обнаружили устройство для прослушивания. Как рассказали журналисты, под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется Залужный, во время подготовки к перемещению на новое месторасположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства. ТСН.ua собрал все, что известно об этом деле.

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