Залужный провел итоговый телефонный разговор с генералом США Марком Милли: какие важные вопросы обсудили

В ходе разговора была обсуждена ситуация на фронте и потребности украинской армии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел итоговый телефонный разговор с генералом США Марком Милли.

Об этом Валерий Залужный написал на своей странице в соцсети.

"Во время переговоров со стороны партнеров присутствовал генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул Валерий Залужный.

По его словам, во время разговора была обсуждена ситуация на фронте и потребности украинской армии в противовоздушной обороне, артиллерии и боеприпасах.

“Информировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед. В завершение разговора еще раз лично и от имени украинских солдат и офицеров поблагодарил генерала Милли за службу для нашей страны. Итого – к Победе”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что "Киев за три дня": Шойгу произнес, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".

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