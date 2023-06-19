Залужный провел работу в войсках, ведущих ожесточенные бои (видео)

Залужный, который по версии Путина якобы находится за границей, провел совещание с группировками войск, выполняющих самые сложные задачи.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах самых ожесточенных боев.

Об этом говорится на странице Залужного в Facebook.

По словам главкома ВСУ, оккупанты пытаются не допустить продвижения наших подразделений. Для этого захватчики развернули систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и множеством резервов.

"Несмотря на яростное сопротивление окупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану", — заверил Залужный.

Напомним, в мае российские российские СМП "разгоняли" фейки о ранениях и гибели Валерия Залужного.

Они утверждали Залужный "получивший травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая", и даже если выживет, то будет "недееспособным". Главком развеял эти слухи и записал видеообращение, в котором видно, что он жив и здоров.

Диктатор Путин на днях издал нелепую версию, что Валерий Залужный якобы находится за границей.

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