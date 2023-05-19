Залужный провел разговор с главой начальников штабов США Милли: что обсуждали

Залужный подробно проинформировал Милли об обстановке на основных направлениях фронта

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении на странице главкома ВСУ в Facebook.

В сообщении указывается, что Залужный подробно проинформировал Милли об обстановке по основным направлениям фронта. Главком сообщил, что сейчас ВСУ продолжают оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.

"Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — сообщил Залужный.

Кроме того, стороны обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о создании коалиции истребителей для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский назвал Россию слабой и объяснил почему Украина победит в войне.

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