Залужный провел разговор с командующим силами НАТО в Европе: какие важные оборонные вопросы обсудили

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Стороны обратили внимание на важные оборонные вопросы. Также они обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов.

"Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь. Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Что известно о Кристофере Каволи?

Кристофер Каволи с 1987 года находится в рядах вооруженных сил США. Участвовал в войне в Афганистане.

Ранее был командующим армией США в Европе и Африке (с октября 2020 года по июнь 2022 года). До этого служил командующим армией США в Европе (с января 2018 года по сентябрь 2020 года).

В мае 2022 г. его утвердили на должность верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе.

Каволи называют "специалистом по России". Он имеет опыт разработки политики по отношению к России в штабе ВС США и знает русский язык.

Ранее Валерий Залужный рассказал, что ситуацию на Бахмутском направлении удается стабилизировать.

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