Залужный провел телефонный разговор главнокомандующим силами НАТО в Европе: что обсуждали

Разговор состоялся накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице Валерия Залужного в Telegram.

В сообщении указывается, что разговор состоялся накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн".

"Обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, технике и боеприпасам. Проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте", — говорится в сообщении.

Также стороны договорились продолжать диалог и активно взаимодействовать.

Напомним, ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с начальником объединенного штаба Вооруженных сил Франции, прибывшим в Украину генералом армии Тьери Бюркаром.

Кроме того, мы ранее информировали, что экскомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что его очень удивило то, как украинские войска ради остановки атак на поле боя породили буквально свои уникальные ВВС из маленьких беспилотников.

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