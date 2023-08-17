Залужный провел телефонный разговор с Милли: о чем говорили

Залужный, в частности, поделился оперативной работой на фронте.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Telegram.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте и наших планах на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы. Также подробно проинформировал генерала Милли о планах и вероятных действиях российских оккупантов", — написал он.

Также Залужный из Милли обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ.

"Поблагодарил союзников за уже оказанную материально-техническую помощь. Продолжаем консолидировать усилия, чтобы победить агрессора", — добавил Залужный.

Напомним, в американском журнале Newsweek опубликовали статью о якобы возможности " замены военного руководства " Украины во главе с Валерием Залужным.

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