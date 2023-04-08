Залужный провел телефонный разговор с начальником генштаба Франции: что обсуждали

Стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и последующую военную поддержку.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный обсудил ситуацию на фронте со своим коллегой начальником Генерального штаба Франции Тьерри Бюркаром.
Об этом Бюркар написал у себя в Twitter.
Он отметил, что разговор с Залужным был достаточно плодотворным, украинский главнокомандующий рассказал ему о своем видении ситуации на фронте.
"Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которые Вооруженные силы Украины получают от французских военных", — написал Бюркар.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, заслушал доклад о ситуации на фронте.
Кроме того, мы ранее информировали, что Валерий Залужный пообщался по телефону с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Читайте также: