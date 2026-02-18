Залужный раскрыл правду о провале контрнаступления ВСУ в 2023-м: кого он обвинил

Валерий Залужный. / © Getty Images

Реклама

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что контрнаступление украинских Вооруженных сил в 2023-м сорвалось из-за нехватки ресурсов.

Об этом Залужный заявил в интервью Associated Press.

По его словам, план, разработанный им с помощью партнеров НАТО, провалился, поскольку президент Владимир Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы.

Реклама

Экс-головнокомандующий говорит, что контрнаступление-2023 вызвало широкую критику со стороны военных экспертов, потому что он был слишком амбициозным и начался слишком поздно. Вроде бы именно это дало войскам РФ время для укрепления позиций.

Залужный рассказал, что первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке», чтобы вернуть частично оккупированную Запорожскую область, где расположена захваченная врагом АЭС в Энергодаре. После этого ВСУ должны были продвинуться на юг до Азовского моря.

Он объясняет, что такие действия перерезали бы коридор земли, используемый российской армией для пополнения запасов аннексированного Крыма. Успех требовал значительного концентрированного наращивания сил и тактической неожиданности.

Вместо этого, по его словам, украинские силы были рассеяны по широкой территории. Именно это, говорит дипломат, снизило их ударную силу.

Реклама

AP подчеркивает, что его версию того, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, подтвердили два западных представителя оборонного ведомства.

Напомним, сравнение результатов социологического исследования за декабрь 2025 и январь 2026 показывает: уровень поддержки президента Владимира Зеленского вырос, тогда как у Валерия Залужного несколько снизился.