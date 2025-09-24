ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Залужный раскрыл секреты тактики РФ: как враг планирует истощить украинские войска

Валерий Залужный объяснил, как Россия применяет стратегию войны на истощение, комбинируя штурмы и потери, а также почему украинские войска должны противодействовать БПЛА тактического уровня, чтобы сохранить жизнь на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Посол Украины в Великобритании и эксголовком ВСУ Валерий Залужный рассказал о современной тактике российских войск на Донбассе, которая, по его словам, напоминает войну на истощение.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".

"Вероятно, пока не будет найден способ выйти из этого угла, имея достаточно человеческого ресурса для "засыпания" наших позиций и "инфильтрации", Россия продолжит физически изматывать наши войска, совмещая штурмы с заданием максимальных потерь", - заявил Залужный.

По его словам, в стратегии Москвы боевые действия предусматривают сознательную задачу потерь, которые становятся неприемлемыми для Украины, а также поддерживают социальное напряжение из-за усиления мобилизационных мер. Это систематическое истощение сил, отметил главнокомандующий, рано или поздно может обернуться полным выгоранием оборонных подразделений.

"Возможный путь выхода из тупика именно на поле боя Россия видит в расчистке "ближнего неба", которое используют БпЛА тактического уровня", - добавил он.

Залужный подчеркнул, что сейчас главной задачей для украинских войск является противодействие таким беспилотникам, чтобы сохранить жизнь и здоровье солдат, которые несут службу как на линии фронта, так и за ее пределами.

Кроме того, Валерий Залужный заявил, что боевые действия на Донецком направлении зашли в позиционный тупик, похожий на Первую мировую войну.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie