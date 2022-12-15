Залужный рассказал, как долго Россия планировала вести войну и сколько времени готовила ресурсы

Российская армия быстро исчерпала накопившиеся ресурсы во время военных действий в Украине, почти не достигнув своих целей.

За 3,5-4 года перед полномасштабным вторжением в Украину российская армия интенсивно наращивала свои ресурсы: личный состав, военную технику и боеприпасы. Но в определенное время так и не смогла выполнить поставленные Кремлем задачи.

Такими соображениями главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился в интервью The Economist.

“Я думаю, что у них были ресурсы на три месяца для достижения своих целей. То, что они исчерпали эти ресурсы и упустили свой потенциал, не добившись практически никакого результата, свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно”, — отметил он.

Теперь, по словам главнокомандующего ВСУ, россиянам снова приходится думать, как выйти из этой ситуации.

Напомним, по информации советника главы ОП Михаила Подоляка, российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убиты.

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