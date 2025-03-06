Залужный рассказал, как победить Россию: подробности заявления

Пока нет коалиции против России, война будет продолжаться.

Победа в войне против России возможна только при создании международной коалиции, подобной антигитлеровскому альянсу во времена Второй мировой войны.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время встречи с сообществом Украинского католического университета.

По его словам, главной заслугой Уинстона Черчилля было именно формирование коалиции, которая в конечном итоге привела к краху фашизма.

"Сегодня Украина, истекая кровью, каким-то чудом продолжает воевать, хотя уже появляются критические точки, которые могут расшатать нашу способность обороняться", — подчеркнул Залужный.

Он подчеркнул, что Россия создала свою "ось зла", и только мощный международный союз сможет ее остановить – будь то военными или экономическими методами.

"До тех пор, пока не будет создана какая-то коалиция, которая остановит эту ось зла, не будет никакого восстановления", — подытожил дипломат.

Напомним, по словам Залужного, по состоянию на февраль Украину поддерживали 52% граждан Великобритании. Эта поддержка очень важна и ее необходимо удержать.

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