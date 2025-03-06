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Залужный рассказал, как Румыния жаловалась ему на залетавшие на ее территорию российские "Шахеды"

Залужный рассказал, как Румыния жаловалась ему на залетавшие на ее территорию российские "Шахеды"

Валерий Залужный выступил перед Украинцами во Львове / Фото: скриншот с видео

Румыния вообще все понимает о войне в Украине, только молчит, отметил Валерий Залужный.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, как Румыния жаловалась ему на залетавшие на ее территорию российские "Шахеды".

Об этом Залужный рассказал во время общения с сообществом Украинского католического университета.

"Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонят мне, говорят "Молчи". Ну, упали два "Шахеда" в порт к вам, а они: "Молчи, я тебя прошу". Понимаете? А потом звонят и говорят: "Ты зачем включил те ваши РЭБы? Они ("Шахеды" – ред.) полетели к нам". "Так сбивайте, – говорю. – У вас 40 F-16 стоит", – рассказал Залужный.

Также Валерий Залужный рассказал, как победить Россию.

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