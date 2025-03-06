Румыния вообще все понимает о войне в Украине, только молчит, отметил Валерий Залужный.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал, как Румыния жаловалась ему на залетавшие на ее территорию российские "Шахеды".

Об этом Залужный рассказал во время общения с сообществом Украинского католического университета.

"Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонят мне, говорят "Молчи". Ну, упали два "Шахеда" в порт к вам, а они: "Молчи, я тебя прошу". Понимаете? А потом звонят и говорят: "Ты зачем включил те ваши РЭБы? Они ("Шахеды" – ред.) полетели к нам". "Так сбивайте, – говорю. – У вас 40 F-16 стоит", – рассказал Залужный.

Также Валерий Залужный рассказал, как победить Россию.

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