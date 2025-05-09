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Залужный рассказал, как в ВСУ сначала восприняли ИИ-технологии
Еще будучи главкомом, Залужный говорил, что Украине необходим технологический прогресс, чтобы выиграть войну.
Украина широко использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению. Однако к началу полномасштабного вторжения к идее использования ИИ в украинской армии относились очень скептически.
Об этом сообщил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет The Times.
«С помощью западных технологических компаний Украина использует искусственный интеллект для просмотра огромного количества информации о позициях России, полученной из спутников, шпионов и беспилотников. Затем эта информация представляется украинским командирам в виде информационной панели, что позволяет им распределять боеприпасы и перегруппировать войска», — отметил он.
Однако когда Залужный сначала начал экспериментировать с технологиями незадолго до полномасштабного вторжения, он сказал, что его встретили скептически.
После одних учений в 2021 году один неназванный командир спросил его: «Что за мультфильмы вы здесь показываете?»
Залужный сообщил, что накануне вторжения получил приказ прекратить использование программного обеспечения «Кропива», отражающего украинские и российские позиции.
«Конечно, я этого не делал», — сказал он.
Ранее издание The Economist писало, что искусственный интеллект может стать новым инструментом в мирных переговорах и даже помочь заключить мирное соглашение о завершении войны в Украине.
«В условиях глобальных конфликтов и динамических политических альянсов дипломаты нуждаются в современных инструментах. Одним из таких инструментов становятся модели искусственного интеллекта. Они помогают оперативно адаптироваться к изменениям и лучше понимать позиции других сторон», — отметили журналисты.