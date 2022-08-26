Залужный рассказал коллеге из США о ситуации на фронте и не только

Американский коллега заверил главнокомандующего ВСУ в помощи президента США и обеих палат парламента.

Об этом Залужный сообщил в Сети.

"Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично Президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость", – говорится в заявлении.

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Главнокомандующий ВСУ также проинформировал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Заметил, что противник распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", – добавил Залужный.

Напомним, как сообщили в "Энергоатоме", российские военные завезли в оккупированный Мелитополь химические лаборатории и готовятся к новым провокациям на ЗАЭС.

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